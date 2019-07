Nieuw nationaal record: 40,6 graden in Kleine Brogel

Nieuw nationaal record : nu 40,6 graden in Kleine Brogel, meldde KMI-weerman David Dehenauw op Twitter even na 15.00 uur vanmiddag. Het gaat om een voorlopig record, want de temperatuur kan de komende uren nog oplopen. Het is ook wachten op de cijfers van de verschillende klimatologische stations in het land om te zien of er elders nog hogere temperaturen werden opgetekend op deze recorddag. Het is nochtans niet een record dat de meteoroloog blij stemt. “Dit is zeer ongezond weer. Het is te warm om goed te kunnen functioneren. Er is ook te veel ozon in de lucht”, zegt Dehenenauw. Is het ook een zoveelste symptoom van de opwarming van de aarde? “Dat speelt zeker mee”, zegt de meteoroloog. “Er zijn een aantal factoren die verantwoordelijk zijn voor de hoge temperaturen van deze dagen. Zo is er de aanhoudende droogte die maakt dat de aarde sneller opwarmt. En er is de warme luchtaanvoer uit het zuiden waar ook al verschillende dagen recordtemperaturen zijn opgetekend.”

bron:Â Belga