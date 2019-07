Matrozen vrijgelaten van door Oekraïne aan de ketting gelegde Russische tanker

De Russische matrozen van een tanker die Oekraïne aan de ketting heeft gelegd, mogen terugkeren naar hun thuisland. Dat heeft de Russische ambassade in Kiev donderdag gezegd. “De bemanning keert terug naar huis. Het schip blijft in Izmajil”, zegt een Russische diplomaat. De Oekraïense veiligheidsdienst SBU legde gisteren beslag op het schip in de haven van Izmajil, aan de monding van de Donau. De tanker wordt verdacht van betrokkenheid bij een scheepvaartincident tussen de twee landen in november 2018. Toen namen de Russische autoriteiten drie Oekraïense oorlogsschepen in beslag die door de Straat van Kertsj, langs het door Rusland geannexeerde Oekraïense schiereiland Krim, naar de Zee van Azov probeerden te varen. Sinds de inbeslagname worden 24 Oekraïense matrozen vastgehouden in Rusland.

Volgens SBU nam de tanker Neyma deel aan de blokkering van de Oekraïense schepen door hen de toegang tot de Straat van Kertsj te versperren. De Russische eigenaars van het schip wijzigden nadien de naam van de tanker in Nika Spirit om “zijn betrokkenheid bij deze daad van agressie te verbergen”.







In een reactie eerder vandaag gaf Moskou meteen een waarschuwing aan Kiev. “Als het om een gijzeling van Russen gaat, dan zal dat beschouwd worden als een grove schending van het internationale recht en zullen de gevolgen niet lang uitblijven”, waarschuwde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

De relaties tussen Rusland Oekraïne zijn erg gespannen sinds prowesterlingen in 2014 aan de macht kwamen in Kiev. Daarna werd de Krim door Rusland geannexeerd en brak in het oosten van Oekraïne een conflict met pro-Russische separatisten uit waarbij in vijf jaar tijd bijna 13.000 doden vielen.

Bron: Belga