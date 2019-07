Linkse partijen in Israël slaan handen in elkaar in aanloop naar parlementsverkiezingen

In Israël willen de rechts-liberale partij Meretz en Democratisch Israël, de partij van voormalig premier Ehud Barak, samen deelnemen aan de vervroegde parlementsverkiezingen van medio september. Hun lijst noemt zich Het Democratisch Kamp. Voorzitter van de alliantie wordt in principe Nitzan Horovitz, voorzitter van Meretz. Dat blijkt uit een gemeenschappelijke verklaring. De vervroegde parlementsverkiezingen vinden op 17 september plaats. Na de verkiezingen in april slaagde premier Benjamin Netanyahu (Likoed) er ondanks een rechts-religieuze meerderheid niet in een nieuwe regering op de been te brengen.

Meretz werd in 1992 opgericht en is voorstander van een rechtvaardige vredesregeling in het Midden-Oosten en een tweestatenoplossing met de Palestijnen. Als coalitiepartner van de sociaaldemocratische Arbeidspartij van Yitzhak Rabin speelde de partij een beslissende rol in het afsluiten van de vredesverdragen met de Palestijnen. Toenmalig eerste minister Rabin werd in 1995 vermoord door een joodse extremist, die verdere toegevingen aan de Palestijnen wou verhinderen.







De 77-jarige Barak had in juni laten weten bij de verkiezingen met een eigen partij te willen aantreden. De voormalige legergeneraal was van 1999 tot 2001 premier en van 2007 tot 2013 minister van Defensie. Hij was voorzitter van de Arbeidspartij en richtte in 2011 de Onafhankelijkheidspartij op.

Meretz haalde bij de verkiezingen in april maar nipt de kiesdrempel van 3,25 procent en heeft vier afgevaardigden in het Israëlische parlement. In de laatste peilingen scoort de partij zwak, net als de partij van Barak. Het rechts-religieuze kamp heeft nog altijd een meerderheid.

bron: Belga