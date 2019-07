Jupiler Pro League – KV Mechelen treft maatregelen tegen doelman Verrips, die contract wil verbreken

KV Mechelen zal maatregelen nemen tegen de Nederlandse doelman Michaël Verrips, die Malinwa een aangetekende brief stuurde om zijn contract te beëindigen. Dat maakte de promovendus donderdag bekend via zijn website. KV Mechelen zal ook de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Pro League raadplegen. Verrips liet dinsdagavond een aangetekende brief naar KVM sturen. Daarin verwijst hij naar recente uitspraken van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), dat Malinwa schuldig bevond aan matchfixing op het einde van het seizoen 2017-2018. De Nederlander, vorig seizoen een absolute sterkhouder in het AFAS-stadion, roept die veroordeling in om zijn lopende contract om dringende reden te verbreken. Verrips stond in de met 3-0 verloren Supercup tegen KRC Genk nog tussen de palen, maar stuurt sinds maandag zijn kat naar trainingsessies.

“De wedstrijdvervalsing heeft er niets mee te maken. Dit is een manoeuvre van de speler en zijn omgeving om goedkoop een transfer te forceren, want we hebben hem van elke stap in de procedures van de afgelopen maanden op de hoogte gebracht”, reageert Malinwa in een persbericht. KVM voegt eraan toe dat Verrips zich in de media positief uitliet over het vonnis van het BAS, omdat hij daardoor in 1A zou kunnen keepen.

“Over een transfer kon steeds gesproken worden. Dat had een win-winsituatie kunnen zijn. Het is vreemd dat hij en zijn entourage nu zijn sportieve toekomst op het spel zetten”, concludeert KV Mechelen.

bron: Belga