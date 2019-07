Honderden opposanten opgepakt in Pakistan

Enkele uren voor geplande protesten tegen de regering zijn in Pakistan honderden opposanten opgepakt. De politie brak in de vroege ochtend een protestkamp van de Pakistaanse Moslim Liga (PML-N) in de oostelijke stad Lahore op en pakte tientallen activisten op, zei de woordvoerder van PML-N, Rana Mashood. Ook in andere steden van de provincie Punjab werden talrijke arrestaties verricht. De partij van de vroegere premier Nawaz Sharif, die na een veroordeling wegens corruptie in de gevangenis zit, had voor donderdag betogingen in haar bolwerk Lahore gepland. Ze wou tegen de “gemanipuleerde verkiezingen” van 25 juli 2018 protesteren waarbij de huidige premier Imran Khan als winnaar uit de bus kwam.

De arrestaties zijn “een fascistische tactiek van een regering die bang is voor protesten”, schreef de dochter van Nawaz Sharif en vicevoorzitter van PML-N, Maryam Nawaz Sharif, op Facebook. Ook andere oppositiepartijen hadden betogingen in verscheidene steden aangekondigd, waaronder Peshawar in het noordwesten en Quetta in het zuidwesten.







Sinds maanden groeit in Pakistan de ontevredenheid over de regering-Khan. De premier had een heropleving van de economie en meer werkgelegenheid beloofd. Maar de economie blijft slabakken, de inflatie is sterk gestegen, de gas- en benzineprijzen zijn verhoogd, de nationale munt gedevalueerd. De voorbije weken protesteerden ook economische actoren. Bovendien organiseerden journalistenverenigingen een “zwarte dag” tegen de toenemende censuur en het verlies van banen in de mediasector.

bron:Â Belga