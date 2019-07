Hitte – Reizigers onwel op overvolle treinen naar Gent-Sint-Pieters

In Gent zijn verschillende reizigers opgevangen die onwel waren geworden op enkele overvolle treinen die van de Kust kwamen. Dat meldt de lokale politie van Gent en bevestigt de NMBS. Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat, maar de hulpdiensten zijn ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Na verschillende storingen op het spoornet vertrokken donderdagavond verschillende treinen richting Gent Sint-Pieters met erg veel reizigers aan boord. Door een slechte of niet functionerende airco en de drukte aan boord kwamen enkele mensen in de problemen.

De veiligheidsdienst van de NMBS riep de hulpdiensten op om de reizigers de eerste zorgen toe te dienen in Gent Sint-Pieters. Enkele reizigers zijn daardoor gestrand in Gent. De NMBS zegt bijkomende treinen in te zetten om iedereen alsnog op zijn bestemming te krijgen.

bron:Â Belga