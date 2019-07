Hitte – Honderden gezinnen in Evergem en Ertvelde zonder stroom door ontplofte distributiecabines

In Evergem en Ertvelde zijn donderdagavond rond 18.00 uur tussen 500 en 1.000 gezinnen zonder stroom gevallen nadat op twee plekken distributiecabines waren ontploft. Dat meldt de VRT en netbeheerder Fluvius bevestigt het nieuws. De kleine ontploffingen gebeurden in het centrum van Ertvelde en in het nabijgelegen havengebied van Evergem, zegt Fluvius-woordvoerder David Callens. “Het kan met de hitte te maken hebben, maar zoiets gebeurt het hele jaar door wel eens. We gaan een onderzoek voeren.”

In afwachting van een definitieve oplossing, zet Fluvius generatoren in om de getroffen gezinnen weer van stroom te voorzien.

bron: Belga