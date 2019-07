Fanny Lecluyse verbetert eigen Belgisch record en plaatst zich voor finale 200m schoolslag

Fanny Lecluyse heeft zich op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju met een Belgisch record geplaatst voor de finale op de 200 meter schoolslag. Lecluyse zette in 2:23.76 de zesde chrono op de tabellen, een nationaal record. Ze doet hiermee heel nipt beter dan in 2015 in Kazan, toen ze 2:23.77 klokte. Eerder vandaag zwom Lecluyse naar de zevende tijd in de reeksen (2:25.05). De finale volgt vrijdag. De Russin Yuliya Efimova (2:21.20) tekende voor de scherpste chrono in de halve finales.

Maandag greep de 27-jarige Lecluyse nog net naast een finaleticket voor de 100 meter schoolslag, toen ze een swim-off verloor van de Italiaanse Arianna Castiglioni. In de halve finales scherpte ze toen wel het Belgisch record aan. Zaterdag komt Lecluyse nog in actie op de 50 meter schoolslag.







bron:Â Belga