Draghi pessimistisch over economische vooruitzichten

De globale economische vooruitzichten “worden steeds slechter”. Dat heeft Mario Draghi, topman van de Europese Centrale Bank (ECB), donderdag gezegd in de toelichting bij het rentebesluit. Vooral over de industrie in de eurozone maakt de Italiaan zich zorgen. De Europese centrale bank effent het pad voor mogelijke nieuwe stimuleringsmaatregelen voor de economie na de zomer. De raad van gouverneurs verklaarde vandaag dat ze verwacht dat de rentetarieven op het huidige niveau “of lager” zullen blijven tot minstens midden volgend jaar. Tegelijk signaleert de raad dat ze de heropstart van het opkoopprogramma van obligaties gaat onderzoeken.

De ECB heeft als doel de inflatie net onder 2 procent te krijgen. Draghi stelt vast dat het niveau van de prijsstijgingen op dit moment ver van dat doel verwijderd is. “Op het vlak van inflatie, zijn we niet tevreden over wat we zien”, verwoordde de ECB-voorzitter het. “Dat is erg belangrijk.”







bron: Belga