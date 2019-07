Bijna 700 executies in eerste jaarhelft in Congo

In Congo zijn in de eerste helft van het jaar 663 mensen standrechtelijk of buitengerechtelijk geëxecuteerd. Een derde van de executies gebeurde door de veiligheidsdiensten. Dat melden de VN en het VN-mensenrechtenbureau in Kinshasa in een halfjaarlijks rapport. Leger en politie zijn verantwoordelijk voor minstens 245 executies, gewapende groepen voor 418 executies. In heel Congo heeft het Mensenrechtenbureau 3.039 schendingen en aantastingen van de mensenrechten geteld, een lichte daling in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Toen werden er 3.324 schendingen geteld. Leden van de veiligheids- en ordediensten zijn verantwoordelijk voor 59 pct van de schendingen, gewapende groepen voor de resterende 41 procent.

Het overgrote deel van de mensenrechtenschendingen (81 procent) gebeurde in regio’s waar een conflict aan de gang is. Begin dit jaar nam Félix Tshisekedi de macht over van Joseph Kabila, die het land achttien jaar met harde hand leidde.







Bron: Belga