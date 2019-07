Belgen in het buitenland – Craninx houdt netten schoon, maar Molde kan niet winnen in Europa League-voorronde

Molde is er donderdagavond in de tweede voorronde van de Europa League niet in geslaagd zijn heenmatch tegen het Servische Cukaricki te winnen. Doelman Alex Craninx hield voor eigen publiek wel zijn netten schoon, maar zijn Noorse team slaagde er niet in de ban te breken. Het bleef 0-0 in Molde. In het Georgische Tbilisi geraakt het Schotse Aberdeen niet voorbij Chikura. Beide clubs scoorden een strafschop om elkaar uiteindelijk in evenwicht te houden (1-1). Bij Aberdeen maakte Funso Ojo, overgekomen van Scunthorpe United in het tussenseizoen, de match helemaal vol.

Ook Ziguy Badibanga veroverde met het Kazachse Ordabasy een gunstige uitgangspositie door in het Tsjechische Mlada Boleslav 1-1 gelijk te gaan spelen. De Brusselse winger Badibanga, ex-Anderlecht, speelde de volledige wedstrijd.

De terugwedstrijden worden volgende week (1 augustus) afgewerkt. Nog op donderdagavond is met AA Gent de eerste Belgische ploeg aan zijn Europese campagne begonnen. De Buffalo’s nemen het voor eigen publiek op tegen het Roemeense Viitorul Constanta.

