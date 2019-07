Amerikaans oorlogsschip vaart door Straat van Taiwan om China in het harnas te jagen

De Amerikaanse marine heeft een oorlogsschip door de strategisch interessante Straat van Taiwan laten varen in de nacht van woensdag op donderdag. Dat gebeurde een dag nadat China verklaarde dat het niet van plan is om zomaar “afstand te doen van het gebruik van geweld” bij zijn ambitie om zich te herenigen met Taiwan. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse marine gaat het om een routineoperatie, die in “overeenstemming was met het internationale recht”. Dat zei hij aan CNN.

Hij voegde eraan toe dat de doortocht de “betrokkenheid van de VS aantoont voor een vrije en open Indische en Stille Oceaan”. “De Amerikaanse marine zal blijven vliegen, zeilen en opereren waar het internationaal recht dat toelaat.”







Het Taiwanese ministerie van Defensie bevestigt dat het schip er gepasseerd is en dat de situatie niet ongewoon was.

Het is de zesde keer dit jaar dat de Amerikaanse marine schepen stuurt door de 180 kilometer lange Straat, die Taiwan scheidt van China. Maar de doortocht kwam er nu enkele uren nadat Peking met een witboek kwam waarin stond dat de volledige hereniging met Taiwan een van de belangrijkste doelen van China is.

“China zal en moet herenigd worden”, klinkt het in het document. “We beloven niet om af te zien van gebruik van geweld en behouden de optie om alle nodige maatregelen te nemen.” China erkent de onafhankelijkheid van Taiwan niet. Peking beschouwt het eiland als een afvallige provincie.

bron: Belga