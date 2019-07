VIDEO. Zo probeerde Zapata het kanaal over te steken met zijn Flyboard

Franky Zapata is er niet in geslaagd om met zijn Flyboard Air het Kanaal over te steken. Hij kwam in het water terecht en moest gered worden.

De ‘vliegende man’, die voor sensatie zorgde op de Franse nationale feestdag door over de Champs-Elysées te vliegen, steeg om 9.05 uur aan het strand van Sangatte (Pas-de-Calais) met zijn flyboard op. Het is een plank met straalmotoren eronder.

Platform geraakt







De hoogvlieger zou er ongeveer twintig minuten over doen om de 35 kilometer tussen Sangatte en het Engelse St. Margaret’s Bay te overbruggen. Hij vloog ongeveer 140 kilometer per uur op 15 à 20 meter hoogte. Na 18 kilometer moest hij even landen om op een boot bij te tanken. Zapata zou daarbij een platform geraakt hebben dat op de boot was gemonteerd.

“Zeer geërgerd”

Hij kwam zo in de zee terecht, zegt een teamlid van Zapata aan BFMTV. De man werd snel uit het water gevist en bleek ongedeerd. Hij was wel “zeer geërgerd”, zegt het teamlid.