Maxima klimmen tot 40 graden, donderdagnamiddag kans op lokaal onweer

Donderdagnamiddag krijgen we een afwisseling van zon en wolkenvelden. Enkele lokale warmteonweders zijn niet uitgesloten. Het blijft uitzonderlijk warm, met vrijwel overal maxima boven 35 graden. Plaatselijk en afhankelijk van de breedte van de opklaringen kan het kwik klimmen tot 40 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke of uit veranderlijke richtingen. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond en aanvankelijk donderdagnacht kunnen er nog enkele lokale warmteonweders vallen. Later vannacht wordt het in de meeste streken droog met hogere wolkenvelden. Het wordt een uiterste zachte nacht bij minima van 20 tot 27 graden. De oosten- tot zuidoostenwind waait zwak tot matig.

Onweer







Vrijdagochtend zijn er in vele streken opklaringen, maar kan er hier en daar ook een onweer voorkomen. In de loop van de dag verwacht het KMI meer bewolking en ook enkele lokale warmteonweders. De verzengende hitte blijft vooral over het oosten aanwezig. We krijgen maxima van 24 graden aan zee, rond 35 of 36 graden in het centrum en 39 graden in de Kempen. De wind is eerst zwak tot matig uit zuid tot zuidoost of uit veranderlijke richtingen. Later wordt hij matig uit west tot noordwest. Vrijdagnacht blijft de kans op onweersbuien bestaan. Het wordt al minder zacht met minima in de meeste regio’s lager dan 20 graden.

Eventueel hagel

Zaterdag en ook zaterdagnacht wordt het onstabiel met regelmatig regen of buien, soms met onweer. De neerslaghoeveelheden vertonen wellicht grote regionale verschillen. Lokaal kunnen de onweersbuien intens worden met veel neerslag en eventueel hagel. Het is minder warm met maxima van 21 graden aan zee tot 26 of 27 graden in de Kempen.

Ook zondag krijgen we perioden met regen of buien, soms met onweer. In de loop van de namiddag of ’s avonds lijkt het droger te worden vanaf de Franse grens. De maxima liggen meestal tussen 18 en 22 graden.

Maandag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kan er nog een buitje vallen bij maxima van 20 of 21 graden in de Hoge Ardennen tot 25 graden in het centrum. Dinsdag wordt het mogelijk wisselvalliger met enkele plaatselijke buien, vooral dan over het oosten. De maxima liggen tussen 20 graden in de Ardennen en 24 of 25 graden in het centrum.

Ook woensdag is het wisselend bewolkt met kans op enkele plaatselijke buien. We halen maxima van 20 tot 24 graden. Donderdag is het mogelijk overwegend droog met soms opklaringen en maxima van 19 graden op de Ardense hoogten tot lokaal 25 graden in het centrum.