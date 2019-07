Gaia sluit Kevin Borlée op in kooi

Topsprinter Kevin Borlée heeft zich vandaag in de Brusselse Nieuwstraat laten opsluiten in een kooi om te pleiten voor een verbod op kooien in de veehouderij. De campagne ‘Stop de kooien’ is een initiatief van Europese organisaties, zoals Gaia.

In Europa brengen meer dan 300 miljoen dieren hun hele leven, of een groot deel daarvan, door in een kooi. Zeugen komen niet uit hun stalen kraamhokken, konijnen zitten hun hele leven in kale kooien en legkippen zitten opgesloten zonder ooit het daglicht te zien. Gaia wil af van kooien in de veehouderij en dieren ruimte geven om hun natuurlijke gedrag te ontplooien en vertonen.







Samen met meer dan 130 organisaties bundelt Gaia zich in een Europees burgerinitiatief dat een verbod op kooien in de veehouderij wil bekomen. Ze hebben samen al meer dan 1 miljoen handtekeningen verzameld.

Cage fighter Kevin

Atleet Kevin Borlée deed op de Brusselse Nieuwstraat zelf zijn duit in het zakje door zich vrijwillig te laten opsluiten in een kooi met het bordje “Ik ben een cage fighter”.

Zelf is de sprinter geen vegetariër, maar hij is wel bewust bezig met voeding. “Ik toon mijn engagement omdat ik in de eerste plaats van dieren houd. Als je ziet in welke omstandigheden zij moeten leven, waarom zouden wij daar niets aan doen en hen ook een kans geven op een waardig leven? We moeten de mentaliteit veranderen en het bewustzijn vergroten”, vertelt Borlée.