Foto van zeester met ‘Kim K-achterste’ gaat viraal

Een foto van een zeester met een stevig achterwerk is de laatste tijd de ronde aan het doen online. Het opmerkelijke beeld werd door een zekere Akari op Twitter gezet nadat hij de grappige vis spotte in het California Aquarium of the Pacific.

Het lijkt erop alsof de stervis een menselijk achterwerk heeft, is dat helaas niet het geval. In gesprek met USA Today zegt Nate Jaros, kenner van vissen en ongewervelde dieren bij het aquarium: “Zeesterren zijn integendeel ongewervelde dieren en hebben geen ruggengraat. Ze zijn dus geen vissen, zoals ze normaal genoemd worden.”







“Op de foto is het dier op een verticale rots met twee armen die de rots vasthouden en de andere twee armen die relaxed hangen. Gewoonlijk relaxed het dier haar armen wanneer het eet. Omdat het dier in een verticale positie is, zorgt de zwaartekracht ervoor dat haar inwendige organen onderuitzakken.”

Reacties

De vis werd vergeleken met het ‘Spongebob’ karakter Patrick Star. Anderen vonden dan weer dat de vis trekken heeft van ‘Oogie Boogie’ uit de ‘The Nightmare Before Christmas’.

Een andere gebruiker grapte: ‘Stardashian’.