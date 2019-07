Zeven Belgische atleten op maximaal 252 voldoen momenteel aan olympische criteria

Exact een jaar voor de start van de Olympische Spelen in Tokio laat het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) weten dat er minstens 102 en maximaal 252 Belgische atleten naar de Japanse hoofdstad zullen afzakken. “Tot dusver zijn er zeven atleten selecteerbaar”, blikte technisch directeur en delegatieleider Olav Spahl woensdag vooruit op de Zomerspelen van 2020. De zeven atleten die in hun discipline de minima hebben gehaald zijn marathonlopers Bashir Abdi en Koen Naert, olympisch kampioene in de zevenkamp Nafi Thiam, zwemmers Fanny Lecluyse, Louis Croenen en Pieter Timmers, alsook zeilster Emma Plasschaert. Het BOIC maakte ook al een prognose van de grootte van de delegatie.

“Het minimumaantal is 102 atleten, hetzelfde aantal als voor de Spelen van Rio in 2016. Bij een maximumberekening komen we uit op het cijfer 252”, aldus Spahl, die opmerkt dat er nog vijf Belgische teams in aanmerking komen om zich te kwalificeren: de Belgian Cats, Red Lions, Red Panthers, Red Dragons en de Yellow Tigers. “Als deze vijf ploegen zich plaatsen, maakt dat een groot verschil en geraken we zeker aan het maximumcijfer van 252 atleten.”







“Indien we alle parameters in acht nemen, zou Team Belgium volgend jaar in Tokio in dertig sporten vertegenwoordigd kunnen zijn. Vanaf 2020 zullen er ook medailles uitgereikt worden in karate, muurklimmen, skateboarden en surfen. Twee Belgische toptalenten in skateboarden zijn Lore Bruggeman en Axel Cruysberghs. In de andere nieuwe disciplines wordt het moeilijker.”

In Rio behaalde de Belgische delegatie negentien plaatsen in de top acht. De ambitie van Spahl is opnieuw beter te doen. Het sportstatistiekenbureau Gracenote voorspelt dat ons land tien medailles zal veroveren, dat zouden er vier meer zijn dan drie jaar geleden. “Na de grand cru van 2018 en de topprestaties van de laatste maanden met wereldkampioenen in gymnastiek, hockey, wielrennen en zeilen is deze voorspelling zeker geen verrassing. Gracenote neemt subjectieve factoren niet mee. Er zijn nog twaalf maanden te gaan tot 24 juli 2020. De gezondheid van de atleet is een belangrijke factor, blessures bijvoorbeeld zijn niet te voorspellen”, besluit Spahl.

bron: Belga