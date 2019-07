Wout van Aert voor de tweede keer onder het mes

Wout van Aert is vandaag voor de tweede keer geopereerd na zijn valpartij van vrijdag in de tijdrit van de Tour, zo maakte zijn team Jumbo-Visma vanaond bekend op Twitter. Het ging om een tweede hersteloperatie aan het spierweefsel. Van Aert verliet gisteren het ziekenhuis in Pau, nadat hij er eerder al geopereerd werd. Hij werd per ambulance naar ons land overgebracht om hier verder te herstellen. Volgens de artsen zou hij nog zo’n twee maanden langs de kant staan. Zelf hoopt hij al sneller weer op de fiets te kunnen stappen.

bron: Belga