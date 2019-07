Wereldbank stelt 300 miljoen dollar ter beschikking voor strijd tegen ebola

De Wereldbank stelt 300 miljoen dollar (270 miljoen euro) ter beschikking voor de strijd tegen de ebola-epidemie in het oosten van Congo. “Er is dringend nood aan meer ondersteuning van de internationale gemeenschap om een uitbreiding van de besmettelijke zieke naar andere landen in de buurt te vermijden”, stelt de Bulgaarse ceo van de Wereldbank Kristalina Georgieva vandaag. De Wereldbank heeft sinds de uitbraak van de ziekte vorig jaar een bedrag van ongeveer 100 miljoen dollar (90 miljoen euro) bijgedragen aan de strijd tegen ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation, afgekort WHO) had vorige week de epidemie als “een gezondheidscatastrofe met internationale draagwijdte” bestempeld.

Congo heeft de tiende uitbraak van de eobola-epidemie op 1 augustus 2018 bevestigd. Het is de belangrijkste uitbraak van de ziekte sinds de epidemie die West-Afrika trof in 2014/2015 toen meer dan 11.000 mensen aan de ziekte stierven.







Bron: Belga