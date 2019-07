In Kleine-Brogel is vandaag het kwik gestegen naar 38,9 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in België, meldt David Dehenauw, hoofd van het departement voorspellingen van het KMI, op Twitter. Met 38,9 graden is het warmterecord van 36,6 graden in 1947 verbroken. Morgen wordt het mogelijks nog warmer, tot wel 40 graden. Gisteren werd voor het eerst de alarmfase “code rood” voor hitte afgekondigd voor ons land.

bron: Belga