Veel grote namen en slechts één Amerikaan op longlist Booker Prize

Dertien boeken zijn nog in de race voor de Booker Prize, een van de meest prestigieuze literaire prijzen ter wereld. Op de lijst staan een aantal grote namen zoals Salman Rushdie, Jeanette Winterson en Margaret Atwood. Die laatste is in de running met “The Testaments”, haar vervolg op “The Handmaid’s Tale”. Opvallend: het boek zelf verschijnt pas in september. Nog opmerkelijk: amper één Amerikaan, Lucy Ellman, heeft de longlist gehaald. Sinds enkele jaren staat de Booker Prize open voor schrijvers van alle nationaliteiten, op voorwaarde dat het boek is geschreven in het Engels en gepubliceerd is in het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar maakte de jury een selectie uit 151 boeken. De uiteindelijke winnaar maakt kans op 50.000 Britse pond.

De voorbije jaren groeide er wat kritiek op de ‘machtsovername’ door de Amerikaanse auteurs. Zo ging de prijs in 2016 en 2017 naar Amerikanen, in 2016 naar “The Sellout” van Paul Beatty en in 2017 naar “Lincoln in the Bardo” van George Saunders. Er gingen stemmen op om de regels opnieuw aan te passen.







Maar dit jaar staat er amper één Amerikaan op de longlist, meer bepaald Lucy Ellmann, iemand die trouwens sinds haar tienerjaren in het Verenigd Koninkrijk woont. Haar “Ducks, Newburyport” is wel een geval apart. Het gaat om een boek van meer dan 1.000 pagina’s, bestaand uit één langgerekte zin met 426.110 woorden.

De Canadese schrijfster Margaret Atwood is voor de zesde keer genomineerd. Ditmaal met “The Testaments”, de opvolger van de dystopische bestseller “The Handmaid’s Tale”. Omdat het boek pas in september verschijnt, is de inhoud van “The Testaments” nog een goedbewaard geheim. Ook de juryleden van de Booker Prize moesten een zware geheimhoudingsovereenkomst tekenen. Het boek is “angstaanjagend en opwindend”, is de enige commentaar die de jury mocht prijsgeven.

Naast Atwood staan er nog bekende namen op de lijst, zoals Salman Rushdie met “Quichotte”, zijn hedendaagse hervertelling van de klassieker van Cervantes. Jeanette Winterson waagde zich met “Frankisstein” aan een hervertelling van Mary Shelleys klassieker “Frankenstein”.

De longlist bevat ook verschillende boeken met een politiek-maatschappelijk engagement. Zo is John Lanchester genomineerd voor zijn dystopische “The Wall” dat zich afspeelt op een eiland dat omringd wordt door een enorme muur om zo de groeiende golven en migranten buiten te houden. De Mexicaans-Italiaanse Valeria Luiselli heeft met haar “Lost Children Archive” dan weer een ‘road trip’ van een Amerikaans gezin verweven met de vluchtelingenproblematiek aan de Mexicaans-Amerikaanse grens.

Er staat ook één debuut op de longlist. Het veelgeprezen debuut van de 31-jarige Nigeriaanse Oyinkan Braithwaite “My Sister, The Serial Killer” gaat over een zusterrelatie waarbij de zus al haar partners om het leven brengt.

De andere genomineerden op de longlist zijn: Kevin Barry met “Night Boat to Tangier”, Bernardine Evaristo met “Girl, Woman, Other”, Deborah Levy met “The Man Who Saw Everything”, Chigozie Obioma met “An Orchestra of Minorities”, Max Porter met “Lanny” en Elif Shafak met “10 Minutes, 38 seconds in This Strange World”.

Opvallende afwezigen op de longlist zijn Ian McEwan, Mark Haddon en Ali Smith, al heeft die laatste naar verluidt haar boek niet ingezonden. Op 3 september wordt de shortlist bekendgemaakt en op 14 oktober is duidelijk wie er met 50.000 Britse pond naar huis mag gaan.

bron: Belga