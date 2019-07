Tour de France – Luke Rowe en Tony Martin bieden verontschuldigingen aan

Tony Martin en Luke Rowe hebben woensdagavond in een gezamenlijke video hun verontschuldigingen aangeboden voor hun meerdere aanvaringen in het slot van de zeventiende etappe. Daarvoor werden beide renners al uit de Tour gezet, al gingen hun teams Jumbo-Visma en Team Ineos wel nog in beroep tegen die beslissing. Rowe en Martin werden bestraft wegens “geweldpleging”. Naast de uitsluiting kregen ze ook een boete van 1.000 Zwitserse frank, omgerekend 910 euro, en moeten ze vijftig punten inleveren op de UCI-ranking. Op de tv-beelden is dan ook duidelijk te zien dat het meermaals tot een aanvaring komt tussen beide renners. Martin reed Rowe in het slot van de etappe twee keer bijna in de kant, toen de Ineos-renner hem probeerde te passeren. Rowe reageerde vervolgens door een tik uit te delen aan de Duitser. Daarnaast zou de jury nog over extra beelden beschikken, die niet in de tv-uitzending zaten.

“Iedereen kan het zien, de beelden zijn nu eenmaal wat ze zijn”, ging Rowe van start. “Ik denk dat ik een fout begaan heb en daar moet ik nu mee leven. Het gebeurde in het heetst van de strijd. Ik moest voor Geraint en Egan zorgen, Tony voor Kruijswijk. Het gebeurde op veertien kilometer van de streep, nadien volgde de beklimming en hebben we het ook uitgepraat. We namen beiden onze verantwoordelijkheid en hebben de hand geschud. Ik wil me bij vele mensen verontschuldigen: Tony, Jumbo-Visma, mijn ploegmakkers, fans en familie. Ik laat veel mensen in de steek. De jury neemt de beslissingen en wij moeten ermee leven. Persoonlijk vind ik de sanctie wel te zwaar. Wat we gedaan hebben, is verkeerd, maar het gebeurt nu eenmaal in de topsport.”

Tony Martin sluit zich grotendeels bij die uitleg aan. “We waren op dat moment al vijf uur in een temperatuur van 35 graden aan het rijden, we zaten echt op de limiet en toen gebeurde het, zoals je op de beelden kan zien. Ik verontschuldig me ervoor bij Luke, Team Ineos en de hele wielerwereld. Daarnaast is het wel een shock als je hoort dat je uit de Tour gezet wordt. Het is een zware sanctie van de jury, maar momenteel moeten we die aanvaarden. Het is wel rot om zo mijn ploeg, die voor een podiumplaats knokt, te moeten verlaten.”

bron:Â Belga