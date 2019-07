Tour de France – Jumbo-Visma en Ineos in beroep tegen uitsluiting Rowe en Martin

Het Jumbo-Visma van Tony Martin en Team Ineos van Luke Rowe gaan in beroep tegen de beslissing van de koerscommissarissen om beide renners uit de Tour te zetten na hun meerdere aanvaringen in het slot van de zeventiende etappe, zo maakten beide teams woensdagavond bekend. Rowe en Martin werden gestraft wegens “geweldpleging”. Naast de uitsluiting kregen ze ook een boete van 1.000 Zwitserse frank, omgerekend 910 euro, en moeten ze vijftig punten inleveren op de UCI-ranking. Op de tv-beelden is dan ook duidelijk te zien dat het meermaals tot een aanvaring komt tussen beide renners. Martin reed Rowe in het slot van de etappe twee keer bijna in de kant, toen de Ineos-renner hem probeerde te passeren. Rowe reageerde vervolgens door een tik uit te delen aan de Duitser. Daarnaast zou de jury nog over extra beelden beschikken, die niet in de tv-uitzending zaten.

Ineos-baas Dave Brailsford liet eerder in een reactie weten het een te zware straf te vinden. Volgens de teammanager van de ploeg van titelverdediger Geraint Thomas zou ook Jumbo-Visma er bij de jury voor hebben gepleit om beide renners in de Tour te houden. Voor beide teams komt de klap dan ook hard aan, want Martin is een van de helpers van Steven Kruijswijk, momenteel op de derde plaats in de stand. Luke Rowe is dan weer de luitenant van Thomas, de nummer twee in het klassement achter gele trui Julian Alaphilippe. De Welshman minimaliseerde na afloop dan ook de feiten en kopman Thomas zag er geen graten in. “Ik zou er niet veel woorden aan verspillen”, zei hij. “Dat is het normale gevecht om een kopman in positie te brengen. Dat was het, meer niet. Zo gaat dat altijd.”

bron: Belga