Terwijl Europa en Noord-Amerika sudderen in de braadpan, sneeuwt het in Zuid-Afrika

Terwijl Europeanen en Amerikanen bakken en braden onder aanhoudende tropische temperaturen en brandende zonneschijn, kruipen de Zuid-Afrikanen dicht tegen mekaar aan of hurken rond verwarmingskachels, want zij worden geteisterd door een oprukkend koudefront dat tot hun grote verbazing sneeuw uit de hemel doet dwarrelen. Zo werd het stadje Sutherland aan de Noordkaap in de nacht van dinsdag op woensdag bedolven onder een dikke laag sneeuw van 20 centimeter dik, zo toonde een lokaal tv-station. “Er liggen overal witte dekens over het landschap”, zei weervrouw Annette Venter op eNCA News.

De sneeuwval is wel niet zo enorm als enkele jaren geleden, toen toeristen vast kwamen te zitten omdat de wegen te gevaarlijk waren om op te rijden, zei Venter. Andere delen van het land, en het kleine land Lesotho, dat omsloten wordt door Zuid-Afrika, krijgen wel af en toe sneeuw in de winter.







Bron: Belga