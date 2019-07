Peuter verdronken in zwembad in Oostakker

In Oostakker, een deelgemeente van Gent, is gisterenavond een 2-jarige peuter teruggevonden in een privézwembad. De politie is omstreeks acht uur ter plaatse geweest voor een zoekactie. De peuter werd nog gereanimeerd, maar die poging is mislukt. Het kind was al even vermist toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Na een grootschalige zoekactie werd de peuter in het zwembad van de woning aan de Groenstraat teruggevonden. Daarop werd het kind gereanimeerd door de medische diensten. Maar die poging mislukte.

“Alles wijst op een tragisch ongeval”, zegt het parket van Oost-Vlaanderen vanochtend.







bron: Belga