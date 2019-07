Orange: “meer en meer klanten willen telecompakketten niet meer”

Meer en meer klanten zijn niet meer geïnteresseerd in de uitgebreide telecompakketten, waarbij ze dus ook betalen voor diensten die ze niet meer gebruiken. Dat was te horen bij de voorstelling van de kwartaalresultaten van Orange. De telecomoperator speelt op die trend in, met de lancering van zijn “Love Duo”, dat enkel mobiele telefonie en internet bevat – zonder digitale televisie. Orange-topman Michaël Trabbia wil graag nog verder gaan, maar daarvoor moeten ook de groothandelsprijzen naar beneden, zei hij woensdag. Love Duo werd nog maar vorige week gelanceerd en cijfers over het aantal klanten zijn er dus nog niet. Maar volgens Trabbia bedraagt het potentieel van deze formule “een derde van de markt”. Het gaat in de eerste plaats om jongeren die niet langer op de klassieke manier naar televisie kijken. Zij verkiezen streaming-apps, zoals Netflix, VRT NU, VTM GO of YouTube. Zij zijn daarbij dus ook geïnteresseerd in internet zonder datalimiet.

Orange is niet de enige die deze markt heeft ontdekt: ook de andere operatoren kwamen al met een vergelijkbaar aanbod voor de zogenaamde “kabelknippers”. Orange wil graag nog verder gaan met “unbundling”, luidt het vandaag. In de toekomst wil het bedrijf ook “internet only” kunnen aanbieden. Maar dat is momenteel, door de dure groothandelsprijzen (Orange betaalt voor het gebruik van de kabel aan Telenet en Voo, red.), niet rendabel, zegt Trabbia. Hij kijkt uit naar de nieuwe regulering van het BIPT. “De huidige voorstellen gaan alvast in de goede richting. Een beslissing zou tegen het einde van het jaar vallen. Als die toelaat om een rendabel aanbod te lanceren, zullen we dat zo snel mogelijk doen”, beloofde de topman.







bron: Belga