Orange hoopt op snel politiek akkoord over 5G

Telecomoperator Orange zegt dat er snel een politiek akkoord nodig is over 5G, het mobiel internet van de volgende generatie. Het bedrijf waarschuwt dat zelfs nadat er een akkoord is, er nog een zware industriële procedure volgt vooraleer 5G effectief beschikbaar is. Orange-topman Michaël Trabbia: “voor ons is het essentieel dat de regering snel een veilingprocedure voor 5G gaat opstarten. Er is een politiek akkoord nodig, zo snel en zo breed mogelijk”, zei hij vandaag in de marge van de voorstelling van de halfjaarresultaten.

Eén van de problemen zijn de strenge stralingsnormen in het Brussels gewest, waardoor 5G er momenteel onmogeljk is. In het Brussels regeerakkoord is de ambitie uitgesproken om dit in de toekomst te gaan onderzoeken. Trabbia zei vandaag “waakzaam” te zullen zijn dat dit akkoord wordt uitgevoerd. Hij wees erop dat er tussen de beslissing over de normen en de uitrol van antennes nog minstens 6 tot 18 maanden nodig is. De ambitie om van Brussel een pilootstad te maken voor 5G, komt in het gedrang, insinueerde de Orange-topman.







Orange kondigde enkele weken geleden aan een joint venture te willen opstarten met concurrent Proximus, in verband met hun mobiele netwerken – waaronder het toekomstige 5G. Trabbia gaf vandaag wat meer details over die plannen. Hij beklemtoonde dat elke telecomoperator eigenaar blijft van zijn eigen installaties en ook eigen producten en diensten gaat blijven aanbieden. De bedoeling is wel om een aantal schaalvoordelen te realiseren, bijvoorbeeld op het vlak van uitrol, onderhoud, antennekosten, enz… Orange schat dat deze joint venture het bedrijf over tien jaar 300 miljoen euro aan besparingen kan opleveren.

bron: Belga