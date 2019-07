Opposant en muzikant Bobi Wine kandidaat voor Oegandese presidentsverkiezingen in 2021

De Oegandese politicus en muzikant Bobi Wine wil huidig president Yoweri Museveni, aan de macht sinds 1986, uitdagen bij de presidentsverkiezingen die gepland staan voor 2021. Dat heeft de 37-jarige politicus vandaag aangekondigd tijdens een bijeenkomst in hoofdstad Kampala. Bobi Wine, echte naam Robert Kyangulanyi, werpt zich al enkele jaren op als de spreekbuis van de stedelijke Oegandese jongeren die zich niet herkennen in het regime van de 74-jarige Museveni. Recent nog werd de grondwet aangepast: de leeftijdslimiet voor een kandidaat-president werd verhoogd zodat Museveni zich in 2021 verkiesbaar kan stellen voor een zesde mandaat.

Binnen het regime lijkt de ongerustheid over de populariteit van Bobi Wine te groeien. De autoriteiten hebben verschillende keren manifestaties van de opposant verhinderd. Vorig jaar werd hij ook verschillende keren opgepakt of onder huisarrest gehouden. In augustus vorig jaar werd hij naar eigen zeggen mishandeld in de cel, wat de autoriteiten ontkennen. In de nasleep van die aanhouding kwam de bevolking op straat, maar die betogingen werden hardhandig neergeslaan door politie en leger.







Drie kwart van de Oegandese bevolking is jonger dan 30 jaar, maar zij hebben dus nooit een andere president dan Museveni gekend.

Bron: Belga