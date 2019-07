Opnieuw minder afval op Gentse Feesten

De Gentse Feesten produceren opnieuw minder afval. Vorig jaar al lag er 25 procent minder afval op de grond tegenover 2017 en ook nu dalen de cijfers, met dank aan de herbruikbare bekers. “Het is iets minder dan vorig jaar”, zegt schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). De dienst Milieu en Toezicht kreeg tot nu toe één algemene klacht over de Gentse Feesten. Er kwamen ook drie klachten binnen over pleinen, vier over cafés, drie klachten over pop-ups en twee over de kermis. Eén plein, het Braunplein, en zeven cafés kregen een pv voor het overschrijden van de geluidsnormen.

Voor het tweede jaar op rij werken de Gentse Feesten overal met herbruikbare bekers. Nieuw deze editie is dat er ook aan de waterbar van Farys geen wegwerpbekers meer te vinden zijn. Ook de eetkraampjes werken mee aan propere feesten: geen plastic vorkjes of aluminiumfolie meer en plastic rietjes worden vervangen door papieren rietjes. Vanaf dit jaar geldt er ook een confettiverbod. “Confetti is moeilijk op te ruimen, waardoor het vaak weken blijft rondzwerven in de stad of in het water belandt”, zegt schepen Bram Van Braeckevelt.







Ivago heeft tijdens de eerste vijf dagen van de Gentse Feesten 151.730 kilo vuilnis verzameld, waaronder onder meer 86.880 kilo restafval, 22.010 kilo veegvuil, 7.620 kilo papier/karton en 28.200 kilo glas. Dat is ietsje minder dan vorig jaar”, zegt Koen Van Caimere van Ivago. “De inspanning rond onder meer herbruikbare bekers, werpen dus hun vruchten af voor propere Feesten”, besluit Feestenburgemeester Annelies Storms (sp.a).

bron: Belga