Onduidelijk of rondetafel met voorzitters nog op tafel ligt

Komt er een rondetafelgesprek met de verschillende partijvoorzitters, inclusief PS en N-VA, om de federale formatie te deblokkeren? Volgens de kranten De Tijd, De Standaard en Le Soir willen de koninklijke informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders zo’n rondetafel opstarten. Maar volgens een goede bron is de piste van de rondetafel “een kwakkel, een piste die op tafel heeft gelegen, maar niet geland is”. Maandag trekken informateurs Vande Lanotte en Reynders naar de koning om verslag uit te brengen. De twee informateurs werken aan een preformatienota en zouden volgens verschillende media denken aan een rondetafel met de partijen die deel kunnen uitmaken van een federale regering. Op die manier zouden N-VA en PS ook voor het eerst rond de tafel zitten voor een verkennend gesprek.

Misschien is het de hitte, maar over die mogelijke rondetafel bestaat er veel onduidelijkheid, ook bij de betrokken partijen. Zo is het bijvoorbeeld gissen wanneer het gesprek zou plaatsvinden. Verder is het onduidelijk of naast MR, Open Vld, PS, sp.a en CD&V ook de groene partijen Ecolo en Groen mee mogen aanschuiven. Bronnen spreken elkaar daarover tegen.







Met de groenen erbij kom je wel aan een tweederdemeerderheid die nodig is om institutionele kwesties aan te pakken. Maar de informateurs zouden in principe niet rond institutionele thema’s werken. En bovendien weigert Ecolo-kopstuk Zakia Khattabi “in dezelfde kamer te verblijven”, laat staan te onderhandelen met N-VA-voorzitter Bart De Wever, zo schrijft dS Avond.

Een onderhandelaar noemt het bericht over de rondetafel “een kwakkel”. “Dat is een ballonnetje dat is opgelaten, maar het is een piste die niet geland is. Het is een formule die te moeilijk lag voor sommige partijen”, is te horen.

Of er nu een rondetafelgesprek komt of niet, vroeg of laat moeten PS en N-VA aan tafel voor een gesprek. Daar lijkt iedereen het over eens. Dat gesprek blijft voor de federale formatie wel de kwadratuur van de cirkel. De N-VA heeft namelijk altijd gezegd dat het enkel met de PS aan tafel wil zitten als er confederalisme op het menu staat en de PS van haar kant sluit elke vorm van communautair gesprek met de Vlaams-nationalisten uit.

bron: Belga