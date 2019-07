Na hun onderling akkefietje van vandaag in de zeventiende etappe zijn Tony Martin van Jumbo-Visma en Luke Rowe van Team Ineos uit de Tour gezet, zo blijkt uit de officiële uitslag en stand. Verdere toelichting is er momenteel nog niet. Ineos-baas Dave Brailsford liet in een reactie weten het een te zware straf te vinden. Volgens de teammanager van de ploeg van titelverdediger Geraint Thomas zou ook Jumbo-Visma er bij de jury voor hebben gepleit om beide renners in de Tour te houden.

bron: Belga