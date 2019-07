Iran ontkent dat VS een tweede drone neerschoot

Iran heeft vandaag herhaald dat het geen enkele van zijn drones mist. De Amerikaanse bevelhebber in het Midden-Oosten, Kenneth McKenzie, zei gisteren te denken dat zijn troepen vorige week niet één maar twee Iraanse drones naar beneden haalden. Niets van aan, zegt Teheran. “Onze drones worden nog allemaal ingezet”, zei minister van Defensie Amir Hatami. Als de Amerikanen echt een of zelfs twee drones neergeschoten hebben, dan moeten ze daar maar videobeelden van publiceren, aldus Hatami volgens het Iraanse persbureau Isna. McKenzie zei in een interview met CBS te denken dat twee Iraanse drones met succes geviseerd werden. “We zijn zeker dat we één drone vernield hebben, en het is mogelijk dat we ook een tweede vernield hebben.”

De Amerikaanse president Donald Trump had kort na het incident al aangekondigd dat de USS Boxer in de Straat van Hormoez erin was geslaagd een drone neer te halen die gevaarlijk dichtbij was gekomen. Iran liet toen al weten dat daar niets van aan was. Viceminister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi sprak het vermoeden uit dat de USS Boxer een van de eigen drones vernield had.







bron: Belga