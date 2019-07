Halve finale is eindstation voor Pieter Timmers op 100m vrije slag

Pieter Timmers heeft zich vandaag op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag. Olympisch vicekampioen Timmers liet in de halve finale 48.91 optekenen, pas de zestiende (en traagste) chrono van de deelnemers. Eerder vandaag plaatste de Belg zich ook maar nipt voor de halve finales, met de veertiende chrono in de reeksen (48.76). De top zestien kreeg een ticket voor de halve finales. De finale van het koningsnummer staat morgen op het programma.

Zondag maakte Timmers samen met de aflossingsploeg op de 4x100m nog een slechte beurt. Ze zwommen de veertiende tijd van alle deelnemers, een stek in de top twaalf was nodig om nu al zeker te zijn van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Op de 100m vrij (individueel) plaatste Timmers zich eerder al wel voor Tokio.







bron:Â Belga