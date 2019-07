Greg Van Avermaet legt zich neer bij ereplaats: “Winnen was onmogelijk”

Greg Van Avermaet eindigde vandaag op een derde plaats in de zeventiende rit. “Winnen was onmogelijk vandaag”, erkende hij na afloop. “Trentin was gewoon veel sterker. Dat had ik al snel in de gaten.” “Ik doe alles perfect, schuif mee met de goede vlucht op het juiste moment en op die laatste klim zat ik op mijn limiet. De andere jongens waren sterker en uiteindelijk sleep ik met mijn sprint nog een derde plaats uit de brand. Winnen was onmogelijk. Ik heb er het maximum uitgehaald. Ik was sterk, maar niet sterk genoeg om te winnen.”

“Het was een heel lastige etappe. We moesten een vol uur aan de bak om in de ontsnapping te geraken en om weg te blijven. Ook dat is al niet vanzelfsprekend, de juiste vlucht halen. Daarna was het zaak om even te herstellen en dan rijd ik een goede finale, maar was Trentin gewoon sterker. Ik kan mezelf niets verwijten. In de finale doe ik niets verkeerd, zocht ik mijn eigen tempo omhoog en dat was niet snel genoeg om te winnen. Ik kon het tempo volgen van de groep waar ik in zat, maar niet van Trentin. Ik ben tevreden over mijn dag en resultaat, een rit winnen in de Tour is niet gemakkelijk. Ik ben op mijn waarde geklopt en maak tactisch geen fouten. Dat Trentin wint, is voor mij ook geen verrassing: hij reed de voorbije dagen al heel sterk en ik had gezien dat hij net iets meer overschot had onderweg. Ik heb nog geprobeerd hem in het oog te houden, maar toen hij versnelde hadden we net met zes man gedemarreerd en niemand volgde, waardoor hij direct een gat had en dan was hij nog sterk op die klim. Dan ben je de beste.”







De komende dagen trekt het peloton de Alpen in. “Neen, er komen geen kansen meer voor mij”, eindigde hij. “Die ritten zijn te lastig. Met Simon (Geschke) en Serge (Pauwels) kunnen we nog iets doen in de bergen, maar voor mij zit het er op. Ik was blij dat ik vandaag mee was. Ik ben tevreden over mijn Tour: ik was er altijd als ik er moest zijn en ik was mee in de vlucht wanneer ik moest mee zijn, behalve die rit waar De Marchi valt. Ik verzamelde enkele resultaten. Winnen was mooi geweest, maar dat is niet vanzelfsprekend in de Tour.”

bron:Â Belga