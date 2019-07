Boris Johnson is officieel de nieuwe Britse eerste minister

Boris Johnson is vaniddag op Buckingham Palace officieel door de Britse koningin aangesteld als de nieuwe eerste minister van Groot-Brittannië. Eerder had de queen het ontslag aanvaard van Theresa May, die haar ontslag had aangeboden, nadat ze er niet in geslaagd was een overeenkomst te bereiken over de brexit, de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

Johnson zal normaal een speech geven voor de deur van de ambtswoning in Downing Street later vandaag. Verwacht wordt dat hij belangrijke wijzigingen zal aanbrengen aan de Britse regering door later vandaag of morgen zijn eigen ministers voor te stellen.







Intussen hebben al een aantal ministers woensdag hun ontslag officieel aangeboden, met name de pro-Europese minister van Financiën Philip Hammond, minister van Justitie David Gauke, staatssecretaris voor internationale ontwikkeling Rory Stewart en May’s deputy minister David Lidington.

Boris Johnson kreeg op Twitter ook felicitaties van May’s voorgangers als premier David Cameron, die samen met Johnson op de prestigieuze privéschool van Eton en aan Oxford University heeft gestudeerd.

Verwacht wordt dat Johnson morgen het parlement zal inlichten over zijn brexit-plannen, schrijven de Britse media.

Voordat ze naar het paleis vertrok, had de 62-jarige politica van de Tory-partij in een korte toespraak in Downing Street afscheid genomen van de Britten. Daarbij dankte ze in het bijzonder haar echtgenoot Philip, die haar steeds bijgestaan had.

Een emotionele May drong er bij haar opvolger Boris Johnson op aan een brexit te vinden die de politieke impasse zou doorbreken. Ze zei dat ze trots was op wat ze gerealiseerd had om de economie te verbeteren en de overheidsdiensten te hervormen.

“Natuurlijk moet er nog veel gedaan worden. De onmiddellijke prioriteit is onze exit uit de Europese Unie volbrengen op een manier die werkt voor het hele Verenigd Koninkrijk”, besloot Theresa May.

