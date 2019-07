VIDEO. Inlegkruisje voor extreem winderige mensen

Je kent vast wel iemand die altijd om zich/haar heen aan het stinken is. Voor die persoon bestaat er nu een speciaal inlegkruisje dat de geur van scheten moet filteren.

De uitvinding is afkomstig van het bedrijf Flat-D Innovations. Het speciale inlegkruisje gaat stank bij een flinke wind tegen door een ingewerkte filter. Dat is natuurlijk het ideale cadeau voor die vriend in je groep die maar al te graag van zichzelf laat horen via de achterkant. Het is al helemaal een goede uitvinding als je een ruftende partner hebt.

Werking







De uitvinding is vrij simpel. Het inlegkruisje bestaat uit een strip met daartussen houtskool was de stank maskeert. Daarnaast kun je het gewoon wassen in de wasmachine, waardoor je het kunt blijven hergebruiken: ideaal voor de serie-rufters! Ook zijn er wegwerpmodellen verkrijgbaar. De versie die je kunt hergebruiken is verkrijgbaar vanaf vijftien dollar.