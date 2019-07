Vermiste werkgever is na 10 jaar teruggevonden achter de koeling

In het Amerikaanse Iowa is onlangs een wel heel verontrustende ontdekking gedaan. Tien jaar geleden verdween daar de twintigjarige Larry, werknemer van een lokale supermarkt. Ondanks meerdere speurtochten, werd er nooit een spoor van de tiener teruggevonden.

Totdat, tien jaar later, bouwvakkers tijdens de renovatie van de No Frills Supermarkt een gruwelijke ontdekking deden. Na het verwijderen van de koelinstallatie en de beplating daarvan, vonden zij resten van een mensenlijk lichaam.

Medicijnen







Aan de hand van het DNA van zijn ouders kon worden vastgesteld dat het inderdaad gaat om Larry Ely Murillo-Moncada.

De tiener verdween in 2009 van de aardbodem. Volgens zijn ouders was hij ergens opgewonden over en liep hij op blote voeten de sneeuw in. CNN meldt dat hij volgens zijn vader en moeder wel vaker rare dingen deed, mogelijk onder de invloed van medicijnen.

Ongeluk

Naar alle waarschijnlijkheid is Larry de supermarkt binnengegaan en is hij de ruimte boven de koelinstallatie ingeklommen, waarna hij mogelijk door een gat in de vloer naar beneden is gevallen. Daar kwam hij klem te zitten in een brede pijp en kon hij vervolgens niet over de lawaaierige compressors heen schreeuwen. De politie beschouwt de zaak als een ongeluk.

