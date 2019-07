Deze acteur uit ‘Game of Thrones’ komt naar België

Grote kerel, slecht gekleed, ruige baard en niet bepaald zachtzinnig. Na de dood van Jean-Pierre Van Rossem kan dat alleen maar Tormund Giantsbane uit ‘Game of thrones’ zijn. De acteur achter dat personage, Kristofer Hivju, komt nu naar FACTS in Gent.

Met zijn ‘Game Of Thrones’-personage Tormund Giantsbane werd Hivju bijna meteen een wereldwijde favoriet. Al meppend, bluffend en kopstotend baande hij zich een weg van seizoen 3 tot aan de allerlaatste aflevering.







De Noor is de eerste internationale gast die wordt aangekondigd voor de oktober-editie van FACTS, zeg maar de Belgische Comic-Con. De acteur is niet alleen bekend van het immens populaire GoT, hij speelde ook al mee in films zoals ‘Fast & Furious 8’, ‘Beck’, ‘Turist’ en ‘After earth’.

19-20 oktober

Kristofer Hivju zal in Flanders Expo Gent op 19 en 20 oktober beschikbaar zijn voor fotoshoots en handtekeningen.