“Goed orgasme hangt grotendeels af van je eigen lichaamsbouw”

Een goed orgasme ligt niet aan de kwaliteiten van je bedpartner of de mate waarin je jezelf kan laten gaan, maar aan je eigen anatomie. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse Mayo Clinic en de Indiana University School of Medicine.

Het is een hardnekkig misverstand dat een goed orgasme en of je er een bereikt afhangt van de kwaliteiten van je bedpartner en de mate van vertrouwen om jezelf te laten gaan. Ook de lengte van de penis wordt al eens aangehaald om een of andere bewering hard te maken. Het grootste waanbeeld is waarschijnlijk wel of bij wie een orgasme geen vanzelfsprekendheid niets fout doen.

Zaak van anatomie







Onderzoekers van de Amerikaanse Mayo Clinic en de Indiana University School of Medicine zijn door hun onderzoek nu te weten gekomen wat de oorzaak is van problemen met orgasmes. En de resultaten van dat onderzoek zijn verrassend te noemen. Of jij wel of niet makkelijk een orgasme kan krijgen, ligt namelijk puur en alleen aan de manier waarop je lichaam gebouwd is. Je kan er met andere woorden zelf niets aan doen.

Tot hier zijn de vaststellingen voor mannen én vrouwen exact hetzelfde. Het verschil zit hem in de lichaamsdelen die een orgasme mee tot stand (kunnen) brengen. Bij mannen hangt een succesvol orgasme af van goed werkend zenuwstelsel, in dit geval specifiek hoe goed de signalen tussen het brein, de penis en de ruggengraat worden doorgegeven.

Moeilijker voor vrouwen

Volgens de studie is het voor vrouwen een stuk ingewikkelder om een orgasme te bereiken. Alles hangt af van de beweging van de clitoris tijdens de seks net als de hoek waarin de penis naar binnen komt. Als je als vrouw een orgasme wil krijgen, zijn er twee dingen waar ze op kan letten. De kans op een orgasme is namelijk een pak groter als de clitoris tijdens de seks in de richting van de vaginawand beweegt en als de penis in een hoek van zo’n 30 tot 45 graden vooral de voorkant van de vaginawand stimuleert.

Klinkt allemaal nogal vaag en technisch, maar we kunnen het gelukkig nogal eenvoudig vertalen dankzij koppels die in naam van de wetenschap seks hebben gehad onder MRI-scanners. Als je het ‘op zijn hondjes’ doet, is de kans op een orgasme bijna nihil, terwijl dat bij het klassieke missionarisstandje of als de vrouw bovenaan zit net het tegenovergestelde is.