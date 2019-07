Kris Van Dijck en escorte dienen verschillende klachten in

Twee weken na het ontslag van Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) stapt de escorte, van wie mails met hem uitlekten in P-Magazine, zelf naar het gerecht. Dat berichten de kranten van Mediahuis. Haar raadslieden gaan een klacht tegen ­onbekenden indienen om te achterhalen wie achter het lek zit. Ook Van Dijck zelf diende twee klachten in.

“Wij gaan een klacht met burgerlijke partijstelling tegen onbekenden indienen. Wij hebben heel sterke vermoedens van wie erachter zit, maar een klacht tegen onbekenden lijkt ons de veiligste manier om dat te laten onderzoeken», klinkt het in het kamp van de escorte.







Concreet verdenkt de ex-callgirl haar vroegere afpersers. Het gaat dan om de man van het tuinbouwerskoppel Erwin P. (61) en Hilde D. (60), die vorige maand veroordeeld werd tot een voorwaardelijke celstraf voor maandenlange stalking en afpersing.

“Spectaculair nieuws”

Van Dijck heeft op zijn beurt een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij de onderzoeksrechter en een klacht bij de Raad voor de Journalistiek. Beide klachten zijn gericht tegen P-magazine en de betrokken journalist. De klacht bij de onderzoeksrechter is ook tegen onbekenden. Volgens Davina Simons, van advocatenkantoor Damen & Partners, verspreiden “sommige personen doelbewust foute informatie. Die informatie wordt dan nog eens “gretig overgenomen door bepaalde journalisten van bepaalde weekbladen”. Volgens Damen & Partners had die berichtgeving twee doelen: “namelijk het raken en kwetsen van een persoon en via spectaculair nieuws zichzelf in de kijker zetten.”

Vlaamse feestdag

Van Dijck nam op de Vlaamse feestdag ontslag toen P-Magazine mails publiceerde tussen hem en ‘escort Lynn’. Uit die eerste mails moest blijken dat de ­ex-callgirl een uitkering had opgestreken waar ze volgens haar oud-zaakvoerder geen recht op had. Ook zou ze een extra vergoeding van meer dan 5.000 euro bemachtigd hebben, nadat Kris Van Dijck de hulp van toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) had ingeroepen.