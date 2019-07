Electronicazaak betaalt koelkast of diepvries terug als hittegolf blijft duren

Voor de klanten van Krëfel mag de hittegolf nog even blijven duren. De electronicazaak heeft immers beloofd hun koelkast of diepvries terug te betalen bij vijf opeenvolgende dagen van minstens 30°C in de maand juli.

De electronicawinkel stuntte vorig jaar al met een gelijkaardige actie rond het WK voetbal. Toen kregen duizenden klanten hun TV terugbetaald omdat de Rode Duivels meer dan vijftien doelpunten gescoard hadden. Nu is de hittegolf het thema van dienst.







Wie nog snel een ‘gratis’ koelkast of diepvries wil aanschaffen, is eraan voor de moeite. De actie geldt enkel bij energiezuinige toestellen die tussen 31 mei en 15 juni werden aangekocht. Indien de hittegolf vijf dagen aanhoudt, krijgen de klanten de volledige waarde van hun koelkast of diepvriezer terugbetaald in aankoopbonnen.