Deze borden “moedigen eetstoornissen aan”

De Amerikaanse winkelketen Macy’s heeft de plank behoorlijk misgeslagen met een serie borden. De teksten die op het servies gegraveerd stonden, zorgden voor een hoop ophef, want ze zouden volgens sommigen wel ens eetstoornissen aamoedigen.

Op de borden staan verschillende cirkels waarmee portiegroottes aangeduid worden. Een kleine cirkel voor skinny jeans, een iets grotere voor je favoriete jeans en de grootste cirkel is voor de mommy jeans.

De bal ging aan het rollen toen de Amerikaanse journaliste Alie Ward op Twitter een foto postte met de tekst ‘Hoe zorg ik ervoor dat deze borden verboden worden in alle vijftig staten van Amerika’?

How can I get these plates from @Macys banned in all 50 states pic.twitter.com/1spntAluVl

— Alie Ward (@alieward) 21 juli 2019