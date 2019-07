Wat is jouw perfecte zonnecrème match deze zomer?

Iedereen is uniek, dus waarom zou je zonnebescherming dat niet zijn? Krijg je graag een kleurtje, wil je bescherming zelfs bij intensief sporten of wil je gewoon weten welke zonnecrème bij je huidtype past? Wij hebben de perfecte zonnecrèmes voor jou uitgekozen, welk type je ook bent!

Niet iedereen heeft dezelfde huid, maar gelukkig bestaat er een waaier aan zonnecrèmes om voor ieder individu de perfecte match te vinden. Zo zal je leren dat je huid insmeren tegen de zon niet altijd onaangenaam hoeft te zijn.

De zonnekloppers







Kan jij niet wachten tot de eerste tekenen van de zomerzon? Dan behoor je zonder twijfel tot deze categorie. Je profiteert het liefst 100% van wat de zon te bieden heeft, en straalt graag met een gebruinde huid de hele zomer lang. Waarom investeren in zelfbruiner wanneer de zon het gratis doet, nietwaar?

Toch is het belangrijk om je huid nog steeds goed te beschermen tijdens het bruinen. Een te lange blootstelling aan UV-stralen zonder zonnecrème kan immers schadelijk zijn voor je huid. Doe alles met mate is hier zeker een must. Zonnebrandcrème aanbrengen betekent gelukkig niet dat je die natuurlijke bruine teint compleet kunt vergeten! Wil je een bruin kleurtje dus combineren met veilig zonnebaden, dan raden we Nivea Sun Protect & Bronze aan.

Huid met een hoge melaninewaarde

Huidtypes met een hoge melaninewaarde krijgen al snel een dof uiterlijk na het smeren van een zonnecrème. Dit komt omdat niet elke zonnecrème een kleurloos residu achterlaat. Vandaar dat het in deze gevallen beter is om voor een lichte gel of olie te kiezen, in plaats van een crème. Doordat ze meestal doorzichtig van kleur zijn in plaats van wit, blijft je huid stralen zelfs na het aanbrengen en ben je toch nog steeds beschermd tegen uv-stralen.

Ook al verbranden deze huidtypes niet zo snel als anderen, het blijft essentieel om je huid van een schild tegen schadelijke uv-stralen te voorzien. Skip de zonnecrème dus niet, maar kies voor een formule speciaal aangepast aan wat jouw huid nodig heeft, zoals La Roche Posay Anthélios 50+ XL Beschermende Zonne-olie.

Gevoelige huid

De brandende zomerzon is niet voor iedereen weggelegd. Of je met een lichte zonneallergie zit, een extreem bleke huid die meteen verbrandt, of de huid van je baby voldoende wilt beschermen; in al deze gevallen opteer je best voor de hoogste SPF!

Als je naar zonnecrèmes kijkt, dan zie je echter dat een SPF waarde die hoger is dan 50+ niet bestaat. Dit komt omdat de Europese Unie wil voorkomen dat een hogere factor mensen doet geloven dat ze langer en beter beschermd zullen zijn, en daardoor te lang in de zon blijven zitten. Blijf dus niet eindeloos zoeken naar dé hoogste factor, en ga voor crèmes met factor 50, die ook hulp bieden bij het hydrateren van de huid, zoals Zwitsal Baby Sensitive zonnecrème lotion SPF 50.

Tip : Wist je dat de volgorde waarin je je gezichtsverzorging aanbrengt van belang is? Zo bereik je het beste effect als je je zonnecrème aanbrengt net na je moisturizer of serum, en voor je make up aanbrengt.

De sportieveling

Je hebt zonder twijfel je complete uitrusting al klaar liggen: aangepaste sportkledij, je hoed en een zonnebril. Maar wist je dat je je zonnebrandcrème ook zeker niet mag verwaarlozen als sporter? Je wordt immers dagelijks blootgesteld aan de zon, en dit niet enkel in de zomer. Bescherming is ook hier een must. Jouw huid verschilt natuurlijk altijd van je mede-sporters, maar toch kunnen we je een paar belangrijke tips meegeven voor een zonnebescherming aangepast aan je fysieke activiteiten.

Je eerste prioriteit is zeker en vast een hoge SPF. Je zit immers voor een lange tijd in de zon! Water en zweet resistentie is een tweede punt waaraan je voldoende aandacht moet besteden bij het zoeken naar de perfecte zonnebrandcrème. Onze raad? Avène Zon Fluide Sport SPF 50+.

Rijpe huid

Een rijpere huid hoeft niet te betekenen dat de zon compleet gemeden moet worden uit angst voor meer tekenen van veroudering. Het is inderdaad waar dat langdurige blootstelling aan zonlicht vroegtijdige veroudering kan veroorzaken. Daarom is onze raad dat je uitkijkt voor zonnecrèmes met een hoge bescherming die je huid dat extra stootje geven om er stralend uit te blijven zien.

Je keuze van zonnebrandcrème bevat dus best anti-aging bestanddelen, maar zeker ook genoeg mineralen. Een zonnecrème zoals Louis Widmer Sun Protection Gezicht Anti-Ageing SPF30 helpt bij het voorkomen van rimpels en pigmentvlekken. Zeker interessant!

Vette huid

Doet de algemene zonnecrème je huid vettig uitzien na een paar uur? Als je een huid hebt die veel natuurlijke oliën produceert, werkt het hydraterende element van zonnecrèmes soms in je nadeel. Het laatste dat je wilt na een dagje in de zon is er uitzien alsof je niets anders hebt gedaan dan zweten. Wij helpen je aan die frisse look voor de zomer met deze tips.

Net als bij foundation, kan een matte finish dit onaangename effect tegengaan. Zonnecrèmes zonder oliën doen ook wonderen, zeker wanneer je huid ook gevoelig is voor acne. Kies dus voor bijvoorbeeld La Roche Posay Anthelios SPF50+ XL Dry Touch, om er fris uit te blijven zien de hele dag lang.

