WK zwemmen – Fanny Lecluyse net niet in finale 100 meter school

Fanny Lecluyse heeft zich maandag in het Zuid-Koreaanse Gwangju niet voor de finale van de 100 meter schoolslag kunnen plaatsen. In een swimm-off moest de 27-jarige West-Vlaamse het onderspit delven voor de Italiaanse Arianna Castiglioni. In 1:06.39 was die 43 honderdsten sneller dan Lecluyse (1:07.22). Beide zwemsters hadden in hun halve finale in exact dezelfde tijd aangetikt: 1:06.97, voor Lecluyse een Belgisch record. Lecluyse greep zo net naast een eerste WK-finale in olympisch bad. Op de WK kortebaan in het Chinese Hangzhou zwom ze vorig jaar drie finales en pakte ze bovendien brons op de 200 meter schoolslag. Op de 50 en 100 meter schoolslag werd ze zevende. Deze week in Gwangju komen er nog kansen. Donderdag zwemt ze de haar favoriete afstand, de 200 meter schoolslag, zaterdag staat ze op de startblokken voor de 50 meter schoolslag.

.







Bron: Belga