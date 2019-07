Valentine Dumont strandt in halve finales 200m vrije slag

Valentine Dumont is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 200 meter vrije slag op de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. De 19-jarige Dumont tikte in de sterk bezette tweede halve finale als achtste en laatste aan in 1:58.78, de 15e tijd op 16 halvefinalisten. Ze bleef zo 43 honderdsten verwijderd van haar Belgisch record (1:58.35). Eerder op de dag zwom Dumont 1:59.11 in de reeksen. Voor een olympisch ticket is 1:57.28 nodig.

De Italiaanse wereldrecordhoudster en titelverdedigster Federica Pellegrini won de tweede halve finale in 1:55.14, ook de snelste tijd van alle halvefinalisten. Het achtste en laatste finaleticket ging naar de Japanse Rio Shirai (1:56.82).







Zondag sneuvelde Dumont in de reeksen van de 400m vrij. Woensdag komt ze in actie in de reeksen van de 200m vlinder, donderdag zwemt ze de reeksen van de 100m vrij.

bron:Â Belga