De Amerikaanse president Donald Trump heeft een akkoord gesloten met de Democratische oppositie over de begroting. Daarmee wordt een stillegging van de federale administratie vermeden. Dat kondigde Trump maandag zelf aan. “Ik ben blij te kunnen aankondigen dat er een akkoord is gevonden (…) over een begroting voor twee jaar en over het schuldplafond”, twitterde de president. Hij had het over een “echt compromis”.

Bron: Belga