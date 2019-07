Tour de France – Tim Wellens beleeft rustige dag: “Donderdag moet ik er opnieuw staan”

Het was opnieuw feest bij Lotto Soudal dinsdag na de zestiende etappe in de Tour de France. Het Belgische WorldTour-team pakte in Nîmes zijn derde ritzege. Voor de tweede keer was spurtbom Caleb Ewan aan het feest. Ook bergkoning Tim Wellens deelde in de vreugde. Voor de Limburger was het een rustige dag. “Ik ben heel blij voor Caleb”, begon Wellens na afloop. “Iedereen is heel tevreden. Dat geldt zeker ook voor Maxime Monfort, die enorm veel werk heeft geleverd doorheen de dag. Ewan toonde vandaag dat hij momenteel de snelste man in het peloton is. Het is een uitzonderlijke Tour de France voor onze ploeg. We leven op een wolk. En dan is de motivatie ook nog groter. Persoonlijk blijf ik gaan voor de bolletjestrui. Morgen wordt in dat opzicht nog niet zo belangrijk. Ik denk dat Thomas De Gendt zich morgen wel zal moeien in de strijd om mee te zijn met de goede vlucht. Voor mij wordt donderdag belangrijk. Dan moet ik opnieuw vooraan mee zijn en punten sprokkelen.”

De etappe van woensdag, 200 km tussen Pont du Gard en Gap, lijkt een kolfje naar de hand van vluchters te worden. Vanaf donderdag wacht het peloton een loodzwaar drieluik in de Alpen.

bron: Belga