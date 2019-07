Scancar vervangt parkeerwachter in Knokke-Heist

Sinds kort worden in Knokke-Heist parkeerwachters vervangen door zogenaamde scancars. Dat is een volautomatische elektrische auto die geparkeerde auto’s controleert. Tot voor kort controleerde een parkeerwachter nog manueel door gegevens van de nummerplaat in te voeren in een handcomputer. Dat is nu verleden tijd in Knokke-Heist met de elektronische scancar. Die scant automatisch de nummerplaten en controleert in een database of de auto al dan niet in de parkeerzone mag staan. Daarna gebeurt er vanuit de parkingshop op het Gemeenteplein nog een manuele controle. In de meeste andere gemeenten waar scancars of -scooters worden ingezet, moet een parkeerwachter ter plaatse vaststellen of iemand een retributie krijgt, maar in Knokke-Heist kan dat dus vanop afstand op een computer.

Aan de hand van een zestal foto’s die de scancar maakt, moeten de parkeerwachters nakijken of de retributie terecht is. Op drukke momenten zullen de parkeerwachters de scancar wel nog bijstaan.







“We hebben de laatste maanden verschillende maanden proefgedraaid en daaruit kwamen zeer goede resultaten. Hier en daar is er nog wat verfijning nodig, dus als er klachten en vragen zijn mogen mensen dat zeker laten weten. Dan worden fouten meteen rechtgezet”, aldus schepen van Mobiliteit Philippe Vlietinck. Door de automatisering sneuvelen geen jobs. De taken van de huidige parkeerwachters worden enkel anders ingevuld.

bron:Â Belga