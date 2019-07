Oxfam: Afrikaanse landen verliezen “broodnodige” belastinginkomsten door Mauritius

Het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten heeft vandaag een onderzoek bekendgemaakt waaruit blijkt dat multinationals gebruikmaken van belastingparadijs Mauritius om in Afrika miljoenen dollars aan belastingen te ontwijken. De Mauritius Leaks tonen aan hoe multinationals via belastingontwijking “enkele van de armste landen ter wereld van broodnodige inkomsten beroven”, zo reageert Oxfam op het onderzoek. “De Mauritius Leaks zijn een zoveelste voorbeeld van hoe multinationals spelen met belastingregels om hun belastingfactuur te verlagen – en zo enkele van de armste landen ter wereld van inkomsten beroven die broodnodig zijn om kinderen naar school te sturen of zieke mensen de mogelijkheid te geven een dokter te raadplegen”, zegt Maaike Vanmeerhaeghe, beleidsmedewerker fiscaliteit bij Oxfam, in een mededeling.

Er is dringend nood aan politieke wil om op wereldniveau de belastingregels te herschrijven, meent Oxfam. Zo zou er wereldwijd een minimumbelastingtarief moeten komen, dat door alle multinationals betaald wordt, ongeacht waar ze gevestigd zijn. Op die manier kan er een einde komen aan de “schadelijke belastingconcurrentie” tussen landen.







De organisatie vraagt dat Europese overheden meer druk zetten op Mauritius, dat meer dan anderhalf jaar geleden op de ‘grijze lijst’ van belastingparadijzen van de Europese Unie werd gezet, en dat de EU ook tegen andere belastingparadijzen strenger optreedt.

Bedrijfsleningen vanuit Mauritius en negen andere belastingparadijzen naar Afrikaanse landen bedragen in totaal meer dan 80 miljard dollar, aldus Oxfam. Dat wil volgens de organisatie zeggen dat van elke 6 dollar aan buitenlandse investeringen in Afrika, 1 dollar een bedrijfslening was vanuit een belastingparadijs.

bron:Â Belga