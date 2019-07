Louis Croenen niet naar finale 200m vlinderslag

Louis Croenen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 200 meter vlinderslag op de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. De 25-jarige Croenen werd achtste en laatste in zijn halve finale in een teleurstellende 1:59.12. Daarmee was hij 15e op 16 halvefinalisten en greep hij naast een tweede WK-finale 200m vlinder. Vier jaar geleden werd hij zevende in het Russische Kazan, waar hij met 1:55.39 zijn Belgisch record zwom. Twee jaar geleden strandde Croenen in Boedapest in de reeksen.

Eerder op de dag al verzekerde Croenen zich met een chrono van 1:56.35 voor een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Het olympisch minimum bedraagt 1:56.48.







De Hongaar Kristof Milak liet met 1:52.96 de scherpste chrono van alle halvefinalisten noteren.

Vrijdag komt Croenen nog in actie in Gwangju. Dan treedt hij met het 4x200m-team aan in de reeksen.

bron:Â Belga